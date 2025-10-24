Коми-пермяцкий рейв в метро, «Звуры», йога на родном языке: фестиваль коми-пермяцкой культуры «ЛЮБИТÖМ» отправится в Москву

Фестиваль развернется в доме культуры «Исток» и новом пространстве «Театра Наций» с 5 по 9 ноября. В течение 100 часов пройдут события, сочетающие традиционное коми-пермяцкое наследие с театром, музыкой, цифровыми медиа, гастрономией.

В программе: перформативная опера «Улетают птицы» на коми-пермяцком языке, камеральный акустический спектакль «К реке», иммерсивный аудиотелесный перформанс «Прикосновение», современный перформанс «Земля говорит», прогулки-погружения «Звуры» с изучением звуков и пространства на коми-пермяцком языке.В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что также планируются особые события — коми-пермяцкий рейв в метро, ужины и йога на родном языке.

Ранее мы рассказывали о том, что на «Фестиваль Пермского искусства» приедут Катерина Шпица, Антон Богданов и Матвей Эмерсон.

