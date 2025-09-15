Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Редкое явление»: новая арт-резиденция MaxArt пройдет в коллаборации с Пермским краеведческим музеем

Фонд современного искусства MaxArt совместно с Пермским краеведческим музеем объявили open-call на совместный сезон арт-резиденции. Особое внимание собираются уделить взаимодействию с музейными коллекциями.

Фонд MaxArt

В пресс-службе фонда MaxArt рассказали, что художники будут исследовать феномен краеведческого музея как институции, работать с археологическими, этнографическими и естественно-историческими коллекциями, переосмысливая историческое и культурное наследие через практики современного искусства. «Мы предлагаем художникам поработать с нашей классической исторической и естественно-научной экспозициями, с памятниками деревянного зодчества музея "Хохловка", мемориальными музеями и с музейными фондами. Современное искусство в краеведческом музее — явление редкое, но именно такой диалог нам очень интересен», — поделилась заместитель директора по научной работе Пермского краеведческого музея, кандидат исторических наук, доцент ПГНИУ Мария Ромашова.

Победители open-call в течение полутора месяцев смогут работать в мастерских в особняке XIX века, получать кураторскую поддержку, посещать фонды и филиалы краеведческого музея. По итогам арт-резиденции собираются устроить публичный показ работ — открытые мастерские.

