«Редкое явление»: новая арт-резиденция MaxArt пройдет в коллаборации с Пермским краеведческим музеем

В пресс-службе фонда MaxArt рассказали, что художники будут исследовать феномен краеведческого музея как институции, работать с археологическими, этнографическими и естественно-историческими коллекциями, переосмысливая историческое и культурное наследие через практики современного искусства. «Мы предлагаем художникам поработать с нашей классической исторической и естественно-научной экспозициями, с памятниками деревянного зодчества музея "Хохловка", мемориальными музеями и с музейными фондами. Современное искусство в краеведческом музее — явление редкое, но именно такой диалог нам очень интересен», — поделилась заместитель директора по научной работе Пермского краеведческого музея, кандидат исторических наук, доцент ПГНИУ Мария Ромашова.

Победители open-call в течение полутора месяцев смогут работать в мастерских в особняке XIX века, получать кураторскую поддержку, посещать фонды и филиалы краеведческого музея. По итогам арт-резиденции собираются устроить публичный показ работ — открытые мастерские.

