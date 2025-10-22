В арт-резиденции откроется выставка скульпторов, создавших балерину у театра оперы и бюст Пушкина

Выставка называется «Скульптурные диалоги», и в этом отражено взаимодействие двух художественных миров. Иван Сторожев и Елена Симанова — супруги и соратники, которые много лет работают рядом, оставаясь при этом верными своему индивидуальному творческому почерку.

«Их искусство представляет собой непрерывный художественный диалог, в котором пересекаются и сопоставляются разные идеи, взгляды и пластические решения. В творческом обмене рождаются новые смыслы, а взаимное влияние становится источником вдохновения, побуждая к дальнейшим поискам и росту», — рассказали в Пермской арт-резиденции.

Иван Сторожев работает в области монументальной, станковой и медальерной скульптуры. Его произведения стали частью городской среды, образы раскрывают темы силы, доблести и гармонии человека с природой. В числе его работ — бюст А.С. Пушкина на улице Мира и памятник «Солдату России». Елена Симанова предпочитает станковую пластику, отличающуюся камерностью и утонченностью. В ее работах часто встречаются образы женщин и детей, одна из известных — скульптура балерины у театра оперы и балета.

