«Передают колорит и атмосферу Юго-Восточной Азии»: в «Других кругах» откроется выставка картин, написанных на Бали

В арт-пространстве «Другие круги» 22 октября откроется персональная выставка «Период — Азия» (6+) пермской художницы Нади Лесной. Планируется, что она проработает до середины ноября.
В течение нескольких лет художница жила в Азии: там у нее развился свой художественный почерк и узнаваемый стиль. В экспозицию войдут работы этого периода творчества, сделанные на Бали, Ломбоке и в Малайзии.
Представленные на выставке работы написаны с натурных мест, передают колорит и атмосферу Юго-Восточной Азии, ее воздух и свет. «Произведения погружают зрителя в экзотическую экваториальную атмосферу. Словно сквозь влагу тропического леса на нас смотрят лица местных жителей, обитали пальмовых лесов, мы погружаемся в природные ландшафты, рассматривая террасы рисовых полей, слышим прибой Индийского океана», — рассказали в арт-пространстве «Другие круги».
