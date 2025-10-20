«Передают колорит и атмосферу Юго-Восточной Азии»: в «Других кругах» откроется выставка картин, написанных на Бали

В течение нескольких лет художница жила в Азии: там у нее развился свой художественный почерк и узнаваемый стиль. В экспозицию войдут работы этого периода творчества, сделанные на Бали, Ломбоке и в Малайзии.

Представленные на выставке работы написаны с натурных мест, передают колорит и атмосферу Юго-Восточной Азии, ее воздух и свет. «Произведения погружают зрителя в экзотическую экваториальную атмосферу. Словно сквозь влагу тропического леса на нас смотрят лица местных жителей, обитали пальмовых лесов, мы погружаемся в природные ландшафты, рассматривая террасы рисовых полей, слышим прибой Индийского океана», — рассказали в арт-пространстве «Другие круги».

Недавно мы рассказывали, что в ЦВЗ откроется проект «Одревленности»: он представит переосмысление канонов деревянного искусства.

Информационный обзор редакции.