Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В ЦГК откроется тотальная инсталляция о взаимодействии искусства и кулинарии

В Центральном выставочном зале 11 октября собираются открыть тотальную инсталляцию «Полдник». Это результат совместной работы художницы Оксаны Кальченко и поваров Али Тютиковой и Ильи Нефедова.

Центр городской культуры/Telegram

Авторы размышляют о том, как могут взаимодействовать современное искусство и кулинария. При создании инсталляции они вдохновлялись образом Полудницы — духа из коми-пермяцкой мифологии, которая охраняет поле. Художница Оксана Кальченко превратила выставочный зал на втором этаже ЦГК в жилище женщины, которая заблудилась в лесу и осталась там жить, и теперь заманивает путников в свой лабиринт из волос, где может накормить, соблазнить или причинить вред.

«"Полдник" — это и полуденный час, когда активна Полудница, и легкий прием пищи между обедом и ужином. Еда здесь — не просто угощение, а отдельное художественное высказывание. Она — проводник в атмосферу и способ телесного взаимодействия с содержанием инсталляции», — отметили в Центре городской культуры.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми открывается выставка с работами художника-иллюстратора Станислава Ковалёва.

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: