В ЦГК откроется тотальная инсталляция о взаимодействии искусства и кулинарии

Авторы размышляют о том, как могут взаимодействовать современное искусство и кулинария. При создании инсталляции они вдохновлялись образом Полудницы — духа из коми-пермяцкой мифологии, которая охраняет поле. Художница Оксана Кальченко превратила выставочный зал на втором этаже ЦГК в жилище женщины, которая заблудилась в лесу и осталась там жить, и теперь заманивает путников в свой лабиринт из волос, где может накормить, соблазнить или причинить вред.

«"Полдник" — это и полуденный час, когда активна Полудница, и легкий прием пищи между обедом и ужином. Еда здесь — не просто угощение, а отдельное художественное высказывание. Она — проводник в атмосферу и способ телесного взаимодействия с содержанием инсталляции», — отметили в Центре городской культуры.

