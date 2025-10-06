Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

«Сказочные миры»: в Перми откроется выставка с работами художника-иллюстратора Станислава Ковалёва

В большом зале библиотеки им. А.С. Пушкина 7 октября собираются открыть книжную выставку «Сказочные мира Станислава Ковалёва». Она посвящена 90-летию пермского художника-иллюстратора.

Библиотека Пушкина/ВКонтакте

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на выставке представят графику и живопись, а также книги с иллюстрациями из библиотеки самого художника. Работы Станислава Романовича отличает проработанность деталей: он изображает одухотворенную природу со сказочными героями и удивительными растениями.

Станислав Ковалёв оформил более 500 книг. Они многократно выпускались в России и за рубежом. Например, сказки А.С. Пушкина Пермского книжного издательства, которые проиллюстрировал Станислав Ковалёв, были переизданы на 16 европейских языках.

