«Сказочные миры»: в Перми откроется выставка с работами художника-иллюстратора Станислава Ковалёва

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на выставке представят графику и живопись, а также книги с иллюстрациями из библиотеки самого художника. Работы Станислава Романовича отличает проработанность деталей: он изображает одухотворенную природу со сказочными героями и удивительными растениями.

Станислав Ковалёв оформил более 500 книг. Они многократно выпускались в России и за рубежом. Например, сказки А.С. Пушкина Пермского книжного издательства, которые проиллюстрировал Станислав Ковалёв, были переизданы на 16 европейских языках.

