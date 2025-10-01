Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В арт-резиденции откроется выставка «Образ и выразительность»: она посвящена художнику Альберту Турбину

В Пермской арт-резиденции 2 октября собираются открыть выставку, посвященную памяти художника Альберта Турбина. Проект «Образ и выразительность» (0+) представит ретроспективу работ, созданных мастером в разные годы творчества.

Картина Альберта Турбина

Новая выставка приурочена к 85-летию художника. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что собранная экспозиция — дань уважения известному мастеру и педагогу, а также история про удивительные связи, которые объединяют творческих людей.

«Художник обращается к вариантам и вариативным решениям уже готовых произведений, каждый раз открывая новые грани импровизированной реальности. Варьирование художественных приемов позволяет выделить живописное начало в графике (пастель, акварель, гуашь) и графическое начало в живописи (натюрморт, пейзаж, особенно индустриальный, интерьер)», — рассказала искусствовед Анна Жданова.

Ранее мы рассказывали об открытии выставки «Источники освещения» в ЦГК: она о том, как память становится видимой.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: