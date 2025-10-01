В арт-резиденции откроется выставка «Образ и выразительность»: она посвящена художнику Альберту Турбину

Новая выставка приурочена к 85-летию художника. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что собранная экспозиция — дань уважения известному мастеру и педагогу, а также история про удивительные связи, которые объединяют творческих людей.

«Художник обращается к вариантам и вариативным решениям уже готовых произведений, каждый раз открывая новые грани импровизированной реальности. Варьирование художественных приемов позволяет выделить живописное начало в графике (пастель, акварель, гуашь) и графическое начало в живописи (натюрморт, пейзаж, особенно индустриальный, интерьер)», — рассказала искусствовед Анна Жданова.

Ранее мы рассказывали об открытии выставки «Источники освещения» в ЦГК: она о том, как память становится видимой.

Информационный обзор редакции.