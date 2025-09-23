Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

В ЦГК откроется выставка «Источники освещения»: она о том, как память становится видимой

В Центре городской культуры 25 сентября собираются открыть выставку «Источники освещения». Проект предполагает знакомство с пермским художником Владимиром Мейером, он создан совместно с мастерской «Лига пыльных антресолей».

Центр городской культуры/Telegram

Выставка «Источники освещения» посвящена тому, как память становится видимой. «Память семьи, интерес экспертов, взгляд куратора и даже лампы — вот те самые "источники освещения", которые делают наследие Мейера видимым и открытым для зрителя. Выставка становится местом, где личная история, преломляясь через призму публичного обсуждения, обретает универсальную художественную ценность», — рассказали в ЦГК.

В документальной части выставки обращаются к архиву художника: его наследие «освещают» племянник Александр Мейер, кураторы мастерской домашних архивов «Лига пыльных антресолей» Людмила Кузнецова и Петр Неплюев, а также искусствовед Анна Суворова. В художественном блоке «Источников освещения» представят работы самого Мейера 1960-х годов: световым решением экспозиции занимался художник, дизайнер и эксперт по свету Петр Стабровский.

