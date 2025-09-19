В новом здании галереи создадут тифломаршрут для незрячих посетителей

Незрячие посетители смогут взять на входе специальное устройство, синхронизированное bluetooth-метками, которые установлены по периметру всех экспозиций. Гаджет, определяя местонахождения гостя, предложит нужный маршрут по галерее и расскажет, что находится в зоне действия той или иной метки. Тексты для аудиогида будут созданы профессиональными тифлокомментаторами, их проанализируют незрячие эксперты — это позволит ориентировать их на разновозрастную аудиторию незрячих посетителей галереи.

«Наша задача сделать так, чтобы все посетители Пермской галереи чувствовали себя на равных. Поэтому мы стараемся адаптировать музейную среду под запросы разных людей: тексты на шрифте Брайля, тактильные экспонаты, лифты для колясочников, вспомогательное оборудование и др.», — отметила директор галереи Юлия Тавризян.

Ранее мы рассказывали, что у шести спектаклей театра кукол появятся комментарии для незрячих.

Информационный обзор редакции.