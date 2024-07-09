У шести спектаклей театра кукол появятся комментарии для незрячих

Кукольный театр получит оборудование на организацию деятельности профессиональных тифлокомментаторов. Оно появится в шести постановках.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, тифлокомментарии адаптируют спектакли для незрячих и слабовидящих зрителей, описывая предметы и действия, происходящие на сцене. Они будут доступны в спектаклях: «Буратино» (6+), «Волшебник страны Оз» (6+), «Дюймовочка» (6+), «Кошкин дом» (6+), «Маленькая Баба-Яга» (6+), «Муму» (6+). Отбирая постановки, творческая группа кукольного опиралась на целевую аудиторию, возраст зрителей и технические возможности театра.

«В репертуаре театра кукол есть интерактивный спектакль «Волшебный поезд» (0+), который подходит для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом театральном сезоне мы решили продолжить традицию работы с особенными зрителями и создали спектакль «Следуя за воображением» (6+), — рассказала директор театра кукол Татьяна Лузина. — Совместно с коллегами мы решили, что после каждой постановки у детей будет возможность познакомиться с куклами, которыми играли артисты, потрогать их, чтобы ребята соотнесли образы, возникающие во время просмотра спектакля, со своими ощущениями».

Напомним, пермский театр кукол впервые выиграл в конкурсах «Оборудование» и «Старт» на организацию тифлокомментирования. Гранты получили еще четыре театра.