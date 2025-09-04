Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В новом здании галереи в конце ноября собираются открыть экспозицию древнерусского искусства

В новом здании Пермской художественной галереи на улице Советская готовятся организовать постоянную экспозицию древнерусского искусства. Планируется, что ее откроют в конце ноября.

К работам по созданию экспозиции древнерусского искусства в галерее нужно приступить в начале октября. В технической документации на портале госзакупок сказано, что общая площадь пространства составит 445,78 м2. На организацию постоянной экспозиции в зале «Древнерусское искусство и Строгановы» в новом здании галереи готовы выделить 6 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что первая выставка в галерее будет называться «Дом», она откроется в сентябре. Одновременно с ней начнет работать экспозиция пермской деревянной скульптуры.

