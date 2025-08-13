Выставка-погружение в мир дореволюционной торговли откроется в «Других кругах»

В экспозиции представят пережившие время этикетки и коробочки дореволюционной эпохи. В основе выставки — коллекция пермяка Максима Ожегова, создавшего «Музей упаковки». Также представят подлинные архивные находки: старые карты, фотографии и адрес-календари из фондов Госархива Пермского края — они помогают глубже прочувствовать эпоху с ее торговыми традициями.

Недавно мы рассказывали о том, что в арт-резиденции откроется выставка «Над мифом миф».

