Искусство

Выставка-погружение в мир дореволюционной торговли откроется в «Других кругах»

В арт-пространстве «Другие круги» 26 августа откроется выставка-погружение в мир дореволюционной торговли «Гостиный двор».

«Другие круги»

В экспозиции представят пережившие время этикетки и коробочки дореволюционной эпохи. В основе выставки — коллекция пермяка Максима Ожегова, создавшего «Музей упаковки». Также представят подлинные архивные находки: старые карты, фотографии и адрес-календари из фондов Госархива Пермского края — они помогают глубже прочувствовать эпоху с ее торговыми традициями.

Недавно мы рассказывали о том, что в арт-резиденции откроется выставка «Над мифом миф».

Информационный обзор редакции. 6+

