В трамваях появились устройства для наблюдения за происходящим из окна

В пермских трамваях установили два новых устройства для наблюдения за происходящим из окна. Они появились в 44 «Львятах» в рамках проекта «Линии наблюдения».
Специальные устройства создал дизайнер Петр Стабровский. Они позволяют менять оптику восприятия. «Все, что вы видите сквозь них, становится немного другим. Это позволяет по-новому смотреть на происходящее за окном трамвая», — объяснили авторы проекта.
Устройства для наблюдения будут меняться. В следующий раз это произойдет через полтора месяца.
Также в новых трамваях можно найти наклейки с небольшими текстами от Ивана Козлова и подкаст, где можно послушать саундтрек проекта от Аси Фиддлер.
Информационный обзор редакции.
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