В трамваях появились устройства для наблюдения за происходящим из окна

Специальные устройства создал дизайнер Петр Стабровский. Они позволяют менять оптику восприятия. «Все, что вы видите сквозь них, становится немного другим. Это позволяет по-новому смотреть на происходящее за окном трамвая», — объяснили авторы проекта.

Устройства для наблюдения будут меняться. В следующий раз это произойдет через полтора месяца.

Также в новых трамваях можно найти наклейки с небольшими текстами от Ивана Козлова и подкаст, где можно послушать саундтрек проекта от Аси Фиддлер.

Информационный обзор редакции.