Пермская галерея в новом здании может открыться в сентябре этого года

В сентябре в галерее должны открыться несколько выставок: одна из них, «Дом» (6+), будет посвящена истории галереи и тем зданиям, в которых она располагалась. Вторая — детская, ознаменует запуск детского центра при художественной галерее.

В октябре в новом здании планируют открыть большую выставку Петра Субботина-Пермяка, посвященная 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Ранее ее собирались провести в Центральном выставочном зале.

Ранее мы рассказывали о том, что в арт-пространстве «Другие круги» 26 августа откроется выставка-погружение в мир дореволюционной торговли.

