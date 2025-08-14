Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермская галерея в новом здании может открыться в сентябре этого года

Пермскую художественную галерею в новом здании собираются открыть в сентябре 2025 года. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на свои источники.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В сентябре в галерее должны открыться несколько выставок: одна из них, «Дом» (6+), будет посвящена истории галереи и тем зданиям, в которых она располагалась. Вторая — детская, ознаменует запуск детского центра при художественной галерее.

В октябре в новом здании планируют открыть большую выставку Петра Субботина-Пермяка, посвященная 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Ранее ее собирались провести в Центральном выставочном зале.

