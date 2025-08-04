«Картины прирастают новыми образами и смыслами»: в Арт-резиденции откроется выставка «Над мифом миф»

Работы полны символического смысла, каждое визуальное высказывание Ланы Брайт таит в себе ее личные переживания. Художница сравнивает культуры Запада и Востока, предлагая взглянуть в суть и смысл традиционных представлений о любви, женственности и красоте. «Все представленные на выставке полотна созданы заново или переработаны новыми слоями. После ее переезда из-за рубежа многие вещи приобретают новое звучание, вот и картины, они, как живые организмы, прирастают новыми образами и смыслами», — рассказали в департаменте культуры и молодежной политики о выставке.

Художница занимается мифоконструированием: она берет за основу мифологические сюжеты, накладывая исторический культурный слой, оживляя сцену и эмоциональное переживание.

Недавно мы рассказывали об открытии выставки «Скажи реке, что она красивая» в детской арт-резиденции детской арт-резиденции «Тут».

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