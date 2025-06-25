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Искусство

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От культового Panton Chair до неваляшки: в ЦГК собираются открыть выставку, посвященную пластику

Пермь станет одним из трех городов, где пройдет выставка «Век пластика» (0+) от Московского музея дизайна при поддержке СИБУРА. Ее собираются открыть 1 июля в Центре городской культуры.

Московский Музей Дизайна/ВКонтакте

Планируется, что выставка объединит работы 50 зарубежных и российских дизайнеров. Они рассказывают историю пластика и демонстрируют его потенциал как одного из главных материалов XX и XXI века. Экспозицию намерены разбить на три тематических блока. Первый посвящен появлению первых синтетических материалов (паркезина, целлулоида, бакелита и карболита), второй — пластику как символу нового образа жизни с яркими цветами, выразительными формами, поп-артом и футуризмом. Третья часть раскроет, как пластик обретает сейчас новую жизнь.

Среди работ, представленных на выставке, — радиоприемник VEF Spidola, впервые в СССР выполненный из пластика, культовый цельнолитный стул Panton Chair, игрушка-неваляшка, ставшая частью культурной памяти нескольких поколений. После Перми «Век пластика» планируют показать в Нижнем Новгороде, а затем в Москве.

Недавно мы рассказывали об открытии выставки «Коммуникации» в резиденции фонда MaxArt.

Информационный обзор редакции. 

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