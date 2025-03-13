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Искусство

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В музее Хохловка будут проводить гастрономические ужины

В Хохловке будут развивать гастрономический туризм. Это новый проект «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах» (6+) Пермского краеведческого музея.

Пермский краеведческий музей/ВКонтакте

Для названия использовали блюда коми-пермяцкой кухни: сур — праздничное деревенское пиво, нянь — хлеб, черинянь — рыбный пирог. В рамках проекта «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах» появится линейка гастрономических событий. Также музей запустит серию тематических выставок и сувениров. 

«Проблематика гастрономической культуры будет раскрываться через переосмысление традиций питания прошлого и формирование новых кулинарных экспериментов, в основе которых будут продукты, блюда и предметы кухонного быта рубежа XIX-XX вв., а также проведение гастрономических ужинов», — рассказывает руководитель проекта Кристина Поздеева.

Проект Пермского краеведческого музея стал победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» фонда Владимира Потанина. В этом году на него подали более 174 заявок, из них отобрали 14 из десяти регионов России.

Информационный обзор редакции.

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