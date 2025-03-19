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Искусство

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Показываем дизайн-концепцию нового музея «Пермский период»

Работу над созданием нового музея «Пермский период» на территории пространства завода Шпагина должны завершить до 30 декабря 2026 года.

Дизайн-концепция из технического задания на сайте госзакупок
Дизайн-концепция из технического задания на сайте госзакупок
Дизайн-концепция из технического задания на сайте госзакупок
Дизайн-концепция из технического задания на сайте госзакупок

Причем первый этап масштабного проекта — Детский музейный центр с выставочным залом и мастерской — планируют закончить в конце 2025 года. В «Пермском периоде» должны организовать многофункциональное пространство, в том числе зал с раскопками и открытую лабораторию, а также сенсорную комнату, служебные и технические помещения.

Дизайн-концепция из технического задания на сайте госзакупок
Дизайн-концепция из технического задания на сайте госзакупок
Дизайн-концепция из технического задания на сайте госзакупок
Дизайн-концепция из технического задания на сайте госзакупок

В документации на сайте госзакупок указано, что ключевую экспозицию нового музея представят в залах «Земля», «Герои науки», «Начало начал», «Пермское море», «Пещеры», «Суша. Ящеры», «Вымирания», «Плейстоцен», «Космос» и «Новое начало». На создание экспозиции «Пермского периода», нового филиала Пермского краеведческого музея, выделят 294 млн рублей.

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