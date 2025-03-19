Показываем дизайн-концепцию нового музея «Пермский период»

Причем первый этап масштабного проекта — Детский музейный центр с выставочным залом и мастерской — планируют закончить в конце 2025 года. В «Пермском периоде» должны организовать многофункциональное пространство, в том числе зал с раскопками и открытую лабораторию, а также сенсорную комнату, служебные и технические помещения.