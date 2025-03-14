В галерее откроется моновыставка по картине «Аллегория науки»

Как рассказали в пресс-службе галереи, картина «Аллегория науки» — яркий пример аллегорической темы в европейском искусстве, получившей распространение в XVII веке. Ее передали в коллекцию из Пермского научно-промышленного музея в первой половине 1920-х годов. Тогда она была названа «Аллегория» и отнесена к школе Рубенса.

«Картина была похожа на символический ребус, требующий расшифровки. В каталог Молотовской художественной галереи 1944 года она вошла уже под названием «Аллегория науки». Композиционно выделенная раскрытая книга с изображением небесных сфер поддерживала такую атрибуцию. Особенности живописи имели параллели со стилем барокко, и полотно было причислено к итальянской школе XVII века», — объяснили в галерее.

А во время реставрации в 2022 году появились новые подробности: обнаружилась берлинская лазурь, которую активно использовали художники в XVIII веке. Новая датировка картины направила исследовательские поиски в иное русло. На выставке, посвященной «Аллегории науки», можно увидеть, как выглядела картина до и после реставрации, а также узнать, что она значит в контексте эпохи и какие символы иносказаний использовал художник.

Недавно мы рассказывали, что в галерее «Пермский период» откроются две выставки: одна «Откровение» Юрия Лапшина, другая — с камнерезными работами Виталия Гнатюка.

Информационный обзор редакции.