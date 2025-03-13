В галерее на Пермской откроется «Откровение» Юрия Лапшина

В галерее «Пермский период» открывается выставка живописи и графики известного пермского художника Юрия Лапшина «Откровение» (16+). Она начнет работать с 14 марта.
На выставке покажут старые и новые работы Юрия Лапшина — в них художник исследует темы самопознания, духовных исканий и взаимодействия с окружающим миром.
Элементы абстракции вместе с яркими цветами и текстурами в работах художника могут затронуть самые сокровенные уголки души зрителей. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, работы, собранные для «Откровения», фокусируют внимание на выражение эмоций, духовные переживания и интерпретацию реальности.
Напомним, с 14 марта в художественной галерее начнет работать еще одна персональная выставка — на ней представят работы камнереза Виталия Гнатюка.
Информационный обзор редакции.
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