В «Пермском периоде» откроется выставка художника-камнереза: он работает в той же технике, что и мастера Фаберже

В художественной галерее «Пермский период» 14 марта откроется персональная выставка графики и произведений из камня художника Виталия Гнатюка «Пластика. Камень и графика» (0+).
В основе экспозиции — камнерезная пластика разных жанров и техник. Среди работ есть фигуры человека и жанровые композиции, но анималистики больше. Кроме камнерезных композиций на выставке представят графические и живописные работы Виталия Гнатюка.
Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, анималистическая пластика Виталия Гнатюка отличается от других художников и не вписывается в традиции местного камнерезного искусства. Автор использует технику объемной мозаики (или полилитной пластики) — в такой же технике работали, например, мастера фирмы Карла Фаберже и художники многих других камнерезных корпораций.
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