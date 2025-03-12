В «Пермском периоде» откроется выставка художника-камнереза: он работает в той же технике, что и мастера Фаберже

В основе экспозиции — камнерезная пластика разных жанров и техник. Среди работ есть фигуры человека и жанровые композиции, но анималистики больше. Кроме камнерезных композиций на выставке представят графические и живописные работы Виталия Гнатюка.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, анималистическая пластика Виталия Гнатюка отличается от других художников и не вписывается в традиции местного камнерезного искусства. Автор использует технику объемной мозаики (или полилитной пластики) — в такой же технике работали, например, мастера фирмы Карла Фаберже и художники многих других камнерезных корпораций.