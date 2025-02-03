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Искусство

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В ЦВЗ откроется выставка, посвященная многогранному миру

В Центральном выставочном зале с 4 февраля начнет работать новая выставка. Это проект Пермского отделения Союза художников «Над миром мир» (6+).

Центральный выставочный зал/ВКонтакте
Центральный выставочный зал/ВКонтакте

Источником творческого вдохновения и исследований выбрали масштабное и многогранное понятие «мир». «Среди большого количества значений и толкований слова МИР, можно рассматривать его как фундаментальную категорию бытия, существования целого, природы, человека, Вселенной и Космоса. Фразеологизм "над миром мир" может быть отчасти соотнесен и сравним с таким понятием как "надмирность", включающим в себя внутреннюю отстраненность, удаленность от мирских интересов. Художник, творец, в пытливом поиске себя, собственной мысли в искусстве, порой оказывается на этой тонкой грани – между внутренней отстраненностью от мира и вовлеченностью в него», — рассказывает председатель пермского отделения ВТОО «Союз художников России» Максим Нурулин.

У каждого художника свое понимание мира, которое они покажут зрителям через призму изобразительного искусства.

Недавно мы рассказывали о других выставках, которые будут работать в феврале: «Грехопадение. Кто поправил Мартина де Воса?» (6+) в галерее и «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» (0+) в Арт-резиденции.

Информационный обзор редакции.

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