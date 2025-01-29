18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Арт-резиденции откроется выставка художника, отдавшего живописи более полувека

В Арт-резиденции откроется выставка пермского живописца и педагога Владимира Абусова. Как рассказали в департаменте культуры, она начнет работать с 30 января.

Пермская арт-резиденция
Пермская арт-резиденция
Пермская арт-резиденция

Выставка «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» объединит 22 живописные работы. Их мастер создавал в разные периоды своего творчества. Он не только рисует сам, но и преподает в художественной школе на протяжении 60 лет.

За многие годы работы у автора выработался уникальный узнаваемый стиль. Владимир Абусов пишет длинным волнистым мазком с плотной фактурой и насыщенным цветом. «В нашем воображении возникают полотна Ван-Гога и Отто Дикса, чьи произведения заложили основу такого яркого направления искусства, как экспрессионизм. Абусов воспринимается активным продолжателем этой традиции. Столь экспрессивной передачи действительности в пермском искусстве очень немного», – говорит искусствовед Ольга Власова.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: