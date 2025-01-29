В Арт-резиденции откроется выставка художника, отдавшего живописи более полувека

Выставка «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» объединит 22 живописные работы. Их мастер создавал в разные периоды своего творчества. Он не только рисует сам, но и преподает в художественной школе на протяжении 60 лет.

За многие годы работы у автора выработался уникальный узнаваемый стиль. Владимир Абусов пишет длинным волнистым мазком с плотной фактурой и насыщенным цветом. «В нашем воображении возникают полотна Ван-Гога и Отто Дикса, чьи произведения заложили основу такого яркого направления искусства, как экспрессионизм. Абусов воспринимается активным продолжателем этой традиции. Столь экспрессивной передачи действительности в пермском искусстве очень немного», – говорит искусствовед Ольга Власова.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 0+