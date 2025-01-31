В галерее откроется моновыставка, посвященная картине о грехопадении Адама и Евы

Экспозиция рассказывает о картине «Грехопадение», созданной в конце XVI века неизвестным нидерландским мастером. В основе ее сюжета — библейское сказание об Адаме и Еве, о том, как вкусив запретный плод, люди навсегда были изгнаны из Рая. Грехопадение было важнейшим сюжетом для работ эпох Средневековья и Возрождения.

На моновыставке расскажут о научной реставрации и всестороннем исследовании картины — они позволили вернуть ее авторский вид и установить имена тех, кто был причастен к созданию. Зрителям покажут, как картина выглядела до и после реставрациии. Еще в экспозицию войдут старинные книги, гравюры, карты, монеты, дающие возможность понять, что происходило в те давние времена, когда было создано «Грехопадение».

Недавно мы рассказывали о том, что закончилась трехмесячная выставка о пермском зверином стиле: теперь ее намерены сделать виртуальной.

Информационный обзор редакции.