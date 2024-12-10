В арт-резиденции откроется выставка, посвященная семье и новогодним традициям

«Как бы не был холоден мир, а ветер невзгод силен — семья и друзья, объединенные за праздничным столом под бой курантов, всегда поддержат нас, согреют своим теплом, помогут «перезимовать». Отсюда и название выставки – "Пир и зимуем". Эти два слова легко объединяются в одно — «перезимуем», подчеркивая значение праздника», — рассказали в пресс-службе администрации Перми.

На днях в Перми начнут работать еще две интересные выставки: «Счастливый случай» с работами художницы Ксении Кин и «Ни там ни тут» от детской арт-резиденции.

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