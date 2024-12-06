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Искусство

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В детской арт-резиденции откроется первая выставка

Детская арт-резиденция «Тут» откроется 11 декабря выставкой по итогам детско-подростковой лабораторией. Первый проект будет назваться «Ни там ни тут».

Пространство Тут/ВКонтакте

На выставке покажут 15 проектов, в арт-резиденции назвали их большими порталами-входами в новый жизненный этап. В своих работах ребята размышляют о переходных этапах в жизни — между старой и новой реальностью — это может быть взросление, переезд, Новый год.

На открытии дети, подростки и кураторы расскажут про выставку и проведут игру-дрейф по арт-объектам. 

Ранее мы рассказывали о том, что Пермская галерея откроет моновыставку в пространстве «Телты».

Информационный обзор редакции. 6+

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