В детской арт-резиденции откроется первая выставка

На выставке покажут 15 проектов, в арт-резиденции назвали их большими порталами-входами в новый жизненный этап. В своих работах ребята размышляют о переходных этапах в жизни — между старой и новой реальностью — это может быть взросление, переезд, Новый год.

На открытии дети, подростки и кураторы расскажут про выставку и проведут игру-дрейф по арт-объектам.

Ранее мы рассказывали о том, что Пермская галерея откроет моновыставку в пространстве «Телты».

Информационный обзор редакции. 6+