В детской арт-резиденции откроется первая выставка

Детская арт-резиденция «Тут» откроется 11 декабря выставкой по итогам детско-подростковой лабораторией. Первый проект будет назваться «Ни там ни тут».
На выставке покажут 15 проектов, в арт-резиденции назвали их большими порталами-входами в новый жизненный этап. В своих работах ребята размышляют о переходных этапах в жизни — между старой и новой реальностью — это может быть взросление, переезд, Новый год.
На открытии дети, подростки и кураторы расскажут про выставку и проведут игру-дрейф по арт-объектам.
Ранее мы рассказывали о том, что Пермская галерея откроет моновыставку в пространстве «Телты».
Информационный обзор редакции. 6+
Комментарии (0)