18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Красный цвет и зайчики: в «Доме Боне» откроется выставка художницы Натальи Тэн

В частной галерее «Дом Боне» 12 декабря откроется новогодняя выставка «Счастливый случай». Планируется, что она проработает до конца марта 2025 года.

Частная галерея «Дом Боне»
Частная галерея «Дом Боне»

Автор всех работ — художница Наталья Тэн. Ее картины наполнены женственностью, радостью и праздником. В них часто можно встретить красный цвет, который во многих исторических произведениях искусства и культуре народов символизирует победу, очищающий огонь и трансформацию. Еще один повторяющийся образ в работах художницы — озорной и подвижный заяц.

«"Счастливый случай" — это поток вдохновения, появившийся в неслучайной случайности. Красный цвет, прыгающие зайчики: насколько точен образ энергии и жизни. Такое художник не увидит во внешнем мире, а только почувствует», — рассказывают в галерее «Дом Боне».

Кстати, в Перми начинает работать детская арт-резиденция, ее первая выставка — «Ни там ни тут».

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: