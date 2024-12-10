Красный цвет и зайчики: в «Доме Боне» откроется выставка художницы Натальи Тэн

Автор всех работ — художница Наталья Тэн. Ее картины наполнены женственностью, радостью и праздником. В них часто можно встретить красный цвет, который во многих исторических произведениях искусства и культуре народов символизирует победу, очищающий огонь и трансформацию. Еще один повторяющийся образ в работах художницы — озорной и подвижный заяц.

«"Счастливый случай" — это поток вдохновения, появившийся в неслучайной случайности. Красный цвет, прыгающие зайчики: насколько точен образ энергии и жизни. Такое художник не увидит во внешнем мире, а только почувствует», — рассказывают в галерее «Дом Боне».

Кстати, в Перми начинает работать детская арт-резиденция, ее первая выставка — «Ни там ни тут».

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