Проект галереи признали лучшим в конкурсе «Музейный Олимп»

Галерея одержала победу в номинации «Музей — детям». Цикл просветительских выставок для детей Пермской художественной галереи «Химия искусства» признали лучшим. Награду в Гатчине вручили одному из кураторов проекта, музейному педагогу Ксении Зубакиной, остальные — Евгения Наймушина и Артем Кутергин — наблюдали церемонию награждения в Перми онлайн.

Победителем в номинации «Музей России» в 2024 году стал филиал Третьяковской галереи в Самаре, а выставкой года стала «Автор неизвестен. Коснуться главного» музея русского импрессионизма (Москва). Всего оргкомитет премии «Музейный Олимп» получил 189 заявок от 127 музейных организаций. Среди них выбрали победителей в шести номинациях.

Напомним, на премию «Музейный олимп» претендовали еще два музея из Пермского края: краеведческий с сувенирной банкнотой и музей КУБа с парком эдиакарского периода.

Недавно в копилке Пермского края оказалась еще одна награда, ее завоевал курорт «Губаха» в премии «Горы России».

Информационный обзор редакции. 6+