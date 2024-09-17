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Искусство

Три проекта из Пермского края стали номинантами конкурса «Музейный Олимп»

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Три проекта музеев Пермского края стали номинантами Всероссийского конкурса «Музейный Олимп – 2024». В финал попали художественная галерея, Губахинский городской историко-краеведческий и Пермский краеведческий музеи, причем первые два оказались в одной номинации — «Музей — детям». Галерею отметили за цикл просветительских выставок для детей «Химия детям», а музей КУБа — за парк эдиакарского периода.

Проект Пермского краеведческого музея — сувенирная банкнота «Пермский период», созданная вместе с фабрикой Гознака — попала в номинацию «Музейное событие».

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, для финала «Музейного Олимпа» отобрали 23 проекта в пяти номинациях, а также четыре музея: они будут претендовать на звание «Музей России — 2024». Объявление победителей и церемония награждения пройдет в середине ноября 2024 года в музее-заповеднике «Гатчина».

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.

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