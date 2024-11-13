В PERMM установят огромную ротонду, обшитую деталями из проектов ЦГК

За основу ротонды взяли фасад здания ЦГК с окнами-арками. Его свернули в замкнутую форму, а внутри разместили детали из разных проектов, которые были за восемь лет работы институции. Ротонду создавали художники Петр Стабровский и Любовь Шмыкова.

«Мы восемь лет бережно собирали все материалы от наших проектов, переиспользовали каждый носитель по несколько раз, перестраивали, перекрашивали, переворачивали имеющееся. Это в первую очередь про Танину бережливость, про экологичный подход (как бы ты не хотел быть экологически ответственным, после каждого проекта остается очень много пластика, бумаги и стройматериалов, которые невозможно переиспользовать), а еще про любовь. Все наши проекты сделаны небольшой командой и каждый участник знает, что и из чего мы сделали, как это придумали и как это может работать в дальнейшем», — рассказывала ранее о создании ротонды программный директор ЦГК Александра Тихонова.

Символично, что ротонда от ЦГК разместится рядом с инсталляцией Василия Кононова-Гредина «Антиформа №15». В прошлом году команда PERMM представляла на Cosmoscow в статусе «Музей года», а в этом ЦГК стал «Институцией года».

В декабре пообещали представить проект экспозиции музея «Пермский период»: в него «переедет» мамонт.

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