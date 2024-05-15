Центр городской культуры стал «Институцией года»

Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил победителей ежегодных программ в 2024 году. Одним из лауреатов стал Пермский центр городской культуры. Его назвали Институцией года.

«Для нас стало большой приятной неожиданностью получение статуса «Институция года» Cosmoscow 2024. Особенно ценно, что мы не подавали заявку, а были выбраны экспертами по результатам нашей работы. Быть замеченными и оцененными очень важно – это дает осознание, что мы все делаем правильно и нужно продолжать двигаться в этом направлении, – рассказала директор Центра городской культуры Татьяна Синицына. – За восемь лет работы мы действительно прошли большой путь. Развивали партнерства, экспериментировали, узнавали новое, совершали ошибки и делали выводы. Мы обросли крепкими горизонтальными связями и по праву можем называться значимой точкой на культурной карте нашего города, а теперь и страны».

Статус «Художник года» получила Александра Гарт. Кстати, выставка ее работ «туту» сейчас представлена в музее PERMM. Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Арсенал) выбран «Музеем года» Cosmoscow 2024.

Информационный обзор редакции.