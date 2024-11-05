Проект экспозиции музея «Пермский период» планируют представить в декабре

Музей «Пермский период» может открыться в 2025 году. В декабре 2024 году планируется публично представить проект новой экспозиции.

Новый музей разместится в здании «Литера Д1» на территории завода Шпагина. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министра культуры Аллу Платонову, реконструкция здания не требуется: в нем уже сделан ремонт. Экспозицию планируют строить из временных перегородок, как делается в больших выставочных пространствах, например, московском «Манеже». Помещения для сотрудников «Пермского периода» в здании также имеются.

В новой экспозиции музея представят геологическую и палеонтологическую коллекции: мамонта и всех пермских ящеров. Их перевезут из Музея пермских древностей. В «Пермском периоде» появится трогонтериевый слон. «Мы по-прежнему считаем важным запроектировать в музее "Пермский период" открытую лабораторию по препарированию палеонтологических образцов, возможно, там мы будем показывать и процессы реставрации музейных предметов», — цитирует издание слова директора краеведческого музея Татьяны Востриковой.

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