Для арт-проекта «Линии наблюдения» разыскиваются те, кто жил рядом с трамвайными путями

Проект «Линии наблюдения» ищет жителей Перми, которые живут рядом с трамвайными маршрутами и готовы поделиться своей историей. «Особенно разыскиваем жителей старых домов по линии маршрутов», — рассказали авторы.

Художница Любовь Шмыкова предлагает вспомнить свои наблюдения и истории о том, как менялся трамвай, отрефлексировать эмоции и создать вместе на их основе что-то новое и материальное.

Напомним, «Линии наблюдения» посвящены пермскому трамваю (ему исполняется 95 лет в этом году). Проект запустили художники и исследователи Центра городской культуры при поддержке департамента транспорта. Авторы — Петр Стабровский, Любовь Шмыкова, Ася Фиддлер, Иван Козлов — намерены вовлечь в художественные практики жителей города и наделить новым смыслом их постоянные передвижения по городу, ставшие для кого-то рутиной.

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