На эспланаде в конце июня откроется музей сладостей

В одном из холмов на эспланаде откроется «Конфектория». Она будет включать музейную экспозицию, площадку для мастер-классов, кофейню и сувенирный магазин.

Как рассказывают в соцсетях проекта, здесь можно будет познакомиться с историей развития кондитерского производства в Пермском крае, а также попробовать сладости по старинным рецептам. По данным «Текста», открытие музея запланировано на конец июня. Сейчас проходит монтаж выставочной экспозиции, остальные зоны уже готовы.

Место для музея сладостей выбрали не случайно – до начала 2000-х в центре города, на Петропавловской, 77, были корпуса кондитерской фабрики. А название, кстати, тоже связано с историей. Купец Владимир Судоплатов, открывший в 1892 году первую на Урале и Сибири мастерскую сладостей, назвал ее «Конфекторией».

Ранее мы рассказывали о том, что выставки пермской галереи попали в топ-50 самых посещаемых в России, а издательский проект краеведческого музея признали самым лучшим в стране.

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