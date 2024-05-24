Издательский проект краеведческого музея признали лучшим в стране

Пермский краеведческий музей признали лучшим в категории «Издательский проект» национальной премии в области музейного дела им. Лихачева. В этой номинации были выдвинуты 49 изданий российских музеев, среди них Третьяковская галерея, «Царицыно» и другие.

В итоге лучшим стал альбом «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея». Он представляет 300-летие Перми через экспонаты музея и их историю. Одни предметы из альбома можно увидеть в экспозиции, но есть и те, что хранятся в фондах и познакомиться с ними можно только, посмотрев книгу.

«Чтобы издание, оставаясь презентационным, сохранило "легкость", редакторская группа приняла решение выбрать формат коротких авторских эссе о музейных предметах и качественную художественную фотографию экспоната. Каждый разворот книги – это одна история», – рассказывает о работе в Пермском краеведческом музее.

Национальную премию в области музейного дела вручали в этом году впервые. Было представлено 16 номинаций: одни были посвящены музейным профессиям, другие – конкретным направлением деятельности и проектам. Среди них музейный маршрут, пиар-кампания, музейная экспозиция. Пермский край также представляли Музей КУБа из Губахи и Пермская галерея в номинациях «Спецпроект музея».

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