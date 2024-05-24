Выставки галереи попали в топ-50 самых посещаемых в России

Две выставки Пермской художественной галереи попали в топ-50 самых посещаемых в России за 2023 год. Рейтинг музеев составил журнал The Art Newspaper Russia.

Выставка «Арка, балка, капитель» находится на 33-м месте по посещаемости. За 92 дня ее посмотрели 63,7 тыс. человек. Рядом, на 35-м месте еще одна выставка пермской галереи – это «Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские» проходила в течение 98 дней. Ее посетили 63,6 тыс. человек.

Лидерами рейтинга музеев по общему количеству посетителей в 2023 году стали «Петергоф», Казанский кремль и Исаакиевский собор. Самыми популярными выставками при этом стали «ОТМА и Алексей. Дети последнего российского императора» и «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем» в Эрмитаже, а также «Силуэт войны» в Музее Победы.

Информационный обзор редакции. 6+