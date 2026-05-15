Экология

Две пещеры в Кунгурском районе собираются обследовать перед посещением туристов

В Кунгурском районе собираются обследовать две особо охраняемые природные территории, на которых находятся Большая Мечкинская и Кунгурская ледяная пещера. На эти цели министерство природных ресурсов Пермского края выделило 3,2 млн рублей.

Кунгурская ледяная пещера/Telegram

В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что нужны будут общие данные о состоянии пещер и микроклимате, а также о вариантах организации эколого-геологического маршрута. Необходимо будет подготовить проектные предложения по обустройству трасс, учитывая удобные пути подъезда и пространство при входе: стоянки транспорта, кассы, магазины, кафе, администрация и др.

Работы должны будут разделить на три этапа. Первый начнется с 25 мая, последний завершится 15 ноября 2026 года.

