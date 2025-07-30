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Под Кунгуром появится еще одна пещера, которую смогут посещать туристы

В Кунгурском районе собираются открыть еще одну пещеру для посещения туристов. В скором времени комиссия Роснедр должна выдать лицензию на организацию особо охраняемого геологического объекта «Мечкинская пещера».

Кунгурская ледяная пещера/Telegram

Мечкинская пещера находится в 20 км от Кунгура, на левом берегу реки Мечка. Она состоит из пяти гротов, соединенных между собой проходами. Их общая протяженность которых составляет 350 метров. Зимой у нее появляются ледяные кристаллы, сталактиты, сталагмиты и колонны. 

Оператором Мечкинской пещеры станет Дирекция ООПТ. «Это первый опыт предоставления подобного права пользования пещерой в Пермском крае. Оно требует от правообладателя сохранения научного и эстетического назначения геологического объекта. При этом, создание особо охраняемого геологического объекта не будет препятствовать экскурсионной деятельности при условии соблюдения требований природоохранного законодательства», — сообщили в телеграм-канале «Кунгурская ледяная пещера». Сама она, напомним, сейчас закрыта. У оператора, который ранее проводил экскурсии в Кунгурской пещере, отобрали лицензию. А сам объект исследуют ученые: они определяют допустимую антропогенную нагрузку, необходимую для обеспечения безопасной эксплуатации.

Информационный обзор редакции.

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