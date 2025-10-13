Известно, сколько времени займет благоустройство новой пещеры в районе Кунгура

Благоустройство Мечкинской пещеры в Кунгурском районе может занять от одного года до полутора лет. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на пресс-службу минприроды Пермского края.
Пока план благоустройства природного объекта не разработан. Его созданием займутся после того, как специалисты проведут необходимые научно-исследовательские работы.
Ранее мы рассказывали о том, что Мечкинская пещера находится недалеко от Кунгурской. В ней пять гротов, соединенных между собой проходами. Кунгурская пещера пока закрыта, так как пока идут суды с прошлым оператором природного объекта.
