Известно, сколько времени займет благоустройство новой пещеры в районе Кунгура

Благоустройство Мечкинской пещеры в Кунгурском районе может занять от одного года до полутора лет. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на пресс-службу минприроды Пермского края.

Кунгурская ледяная пещера/Telegram

Пока план благоустройства природного объекта не разработан. Его созданием займутся после того, как специалисты проведут необходимые научно-исследовательские работы.

Ранее мы рассказывали о том, что Мечкинская пещера находится недалеко от Кунгурской. В ней пять гротов, соединенных между собой проходами. Кунгурская пещера пока закрыта, так как пока идут суды с прошлым оператором природного объекта.

