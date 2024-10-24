В двух лесничествах Перми обнаружили новые очаги распространения жука-полиграфа

На территории еще двух лесничеств — Пермском и Закамском — выявили очаги распространения уссурийского полиграфа.

Карантин ввели на общей площади 82 тыс. га. По данным пресс-службы Россельхознадзора, он касается территории Нижне-Курьинского и Верхне-Курьинского участковых лесничеств Пермского лесничества, а также Краснокамского и Гайвинского участковых лесничеств Закамского лесничества.

В начале октября мы также рассказывали о расширении карантинных зон из-за жука-полиграфа.

Напомним, жук-полиграф уничтожает хвойные леса, в основном – пихты. Он появился в Пермском крае в 2022 году. Площадь поврежденных полиграфом лесов приближается к 3 тыс. га. Самый эффективный способ борьбы с ним, по словам специалистов, – санитарная рубка.