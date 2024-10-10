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Экология

Уничтожающий леса жук-полиграф распространился еще на нескольких территориях

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Уссурийский полиграф продолжает повреждать леса в Пермском крае. По данным Россельхознадзора, появились новые очаги распространения вредителя.

Их обнаружили в лесах Осинского, Пермского, Закамского лесничества. Карантинный режим установили на площади 42,9 тыс. га: в Крыловском, Рождественском, Нытвенском и Краснокамском лесничествах.

Напомним, жук-полиграф уничтожает хвойные леса, в основном – пихты. Он появился в Пермском крае в 2022 году. Площадь поврежденных полиграфом лесов приближается к 3 тыс. га. Самый эффективный способ борьбы с ним – санитарная рубка.

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