Транспортно-пересадочный пункт намерены сместить ближе к Попова, 58 (общежитие медакадемии). На месте автомобильного кольца планируют обустроить мини-сквер для ожидающих, а улицу Попова расширить и высадить вдоль нее липовую аллею.

Автовокзал перенесут ближе к аэропорту, на шоссе Космонавтов. Это нужно, чтобы снизить транспортную нагрузку района. По словам Елены Ермолиной, на территории рядом с Центральным рынком формируется большая новая застройка. Масштабные транспортно-пересадочные узлы типа автовокзала и большие автомобильные круги создают много шума и вредных выхлопов, поэтому их убирают.

Финальным этапом реновации территории, ограниченной улицами Пушкина, Попова, Революции и шоссе Космонавтов, должна стать реновация Центрального рынка. Недавно стало известно, что его выкупил застройщик «ПМД». Как отметила Елена Ермолина, арки, ставшие символом Центрального рынка, сохранят.

Информационный обзор редакции.