«Актерский дом» у Центрального рынка все-таки снесут

Демонтируют и другие торговые объекты на участке, ограниченном улицами Пушкина, Попова, Луначарского и Борчанинова. Как сообщает «Коммерсант, это все нужно для расширения улицы Попова на участке от Ленина до Пушкина. Власти вернулись к идее строительства развязки на площади у Центрального рынка с подходами. Проектная документация должна быть готова к концу 2025 года. По плану, дорога будет четырехполосной, с подземными переходами, шумозащитными экранами и дорожками для велосипедистов.

Напомним, дом на Попова, 57 построен в 1949 году. В разные годы в нем жили творческие пермяки: актеры, художники, ученые. Дом зовут «актерским», так как когда-то там жили будущий режиссер, тогда еще актер драмтеатра Марк Захаров, а также Георгий Бурков. В 2020 году здание признали аварийным, но в 2021-м Ленинский районный суд отменил решение.