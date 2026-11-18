На берегу со стороны Перми уже переустроен путепровод через железную дорогу по четному пути. Со стороны Добрянки сейчас строят подходы к новому мосту, устанавливают шумозащитные экраны и обустраивают тротуары. С обеих берегов подъезды будут расширены до четырех полос. Вдоль трассы возводят 10 локальных очистных сооружений и укрепляют берега от размыва.

К концу 2026 года все работы планируют завершить и «расшить узкие места» — повороты и сужения. После реконструкции дороги и Чусовского моста в тестовом режиме начнет работать система взимания платы для грузового и транзитного транспорта.

Информационный обзор редакции.