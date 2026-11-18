Завершить строительство Чусовского моста в Перми планируют в третьем квартале 2027 года. В Агентстве по сопровождению концессионных проектов Пермского края рассказали, что сейчас на одной из крупнейших строек в Пермском крае трудится около ста человек.
Рабочие занимаются усилением пролетных строений, ремонтом опор и монтажом временных балок, на которых забетонируют новую плиту. После замены четырех пролетов и усиления остальных старый Чусовской мост будут поднимать на 70 см, чтобы он соответствовал по высоте новому.
На берегу со стороны Перми уже переустроен путепровод через железную дорогу по четному пути. Со стороны Добрянки сейчас строят подходы к новому мосту, устанавливают шумозащитные экраны и обустраивают тротуары. С обеих берегов подъезды будут расширены до четырех полос. Вдоль трассы возводят 10 локальных очистных сооружений и укрепляют берега от размыва.
К концу 2026 года все работы планируют завершить и «расшить узкие места» — повороты и сужения. После реконструкции дороги и Чусовского моста в тестовом режиме начнет работать система взимания платы для грузового и транзитного транспорта.
Информационный обзор редакции.
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