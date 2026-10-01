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Проезд по Чусовскому мосту собираются сделать платным, но не для всех

За проезд транзитного транспорта по Чусовскому мосту собираются взимать плату. Камеры будут фиксировать номера машин, распознавать их и передавать в центр обработки информации.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

По словам замдиректора Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края Матвея Чувашова, на правом берегу реки построят пункт оплаты. Для него проезд со стороны Березников намерены расширить.

Сейчас на Чусовском мосту идет реконструкция. Старую конструкцию поднимают на уровень с новой, опоры и проезжую часть укрепляют, а также готовят проезды и укрепляют берега. Завершить все работы планируют в 2027 году.

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