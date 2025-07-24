Старый Чусовской мост собираются поднять на полметра

На старом Чусовском мосту будут менять железобетонные плиты, лежащие с 1 по 5 опору — они оказались сильно изношенными. Сейчас рабочие фрезеруют остатки асфальта, плиты разрежут и уберут краном, а на их месте сделают новое монолитное железобетонное основание. Ортотропную плиту, которая лежит с 5 по 14 опоры, собираются усилить за счет дополнительных ребер жесткости. Проект предполагает, что старый мост вырастет на полметра, чтобы сравняться по высоте с новым. После этого рабочие восстановят покрытие и установят новые деформационные швы.

На старом мосту появится асфальтовый съезд с тротуарами и шумозащитными экранами к поселку Пальники. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что часть со стороны Пальников практически готова, другой съезд пока будет гравийном. Наверху установят надземный переход длиной 32 метра, рядом с ним появятся автобусные остановки.