Старый Чусовской мост собираются поднять на полметра

Стало известно, как продвигаются работы по реконструкции старого Чусовского моста в Перми и что планируют сделать в ближайшее время. В пресс-службе рассказали также о соседних участках — Соликамском тракте и парковке в районе кладбища «Банная гора».
На старом Чусовском мосту будут менять железобетонные плиты, лежащие с 1 по 5 опору — они оказались сильно изношенными. Сейчас рабочие фрезеруют остатки асфальта, плиты разрежут и уберут краном, а на их месте сделают новое монолитное железобетонное основание. Ортотропную плиту, которая лежит с 5 по 14 опоры, собираются усилить за счет дополнительных ребер жесткости. Проект предполагает, что старый мост вырастет на полметра, чтобы сравняться по высоте с новым. После этого рабочие восстановят покрытие и установят новые деформационные швы.
На старом мосту появится асфальтовый съезд с тротуарами и шумозащитными экранами к поселку Пальники. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что часть со стороны Пальников практически готова, другой съезд пока будет гравийном. Наверху установят надземный переход длиной 32 метра, рядом с ним появятся автобусные остановки.
У кладбища «Банная гора» сделают парковку: площадка под нее почти готова, осталось уложить геотекстиль, остальные слои дорожной одежды и асфальт. Участок от кладбища до улицы Водозаборная (вдоль Восточного обхода) в августе собираются доасфальтировать и открыть для движения — водители смогут поворачивать направо с Цимлянской на Восточный обход.
На Соликамском тракте, между мостом и развязкой на улице Цимлянская, обустраивают тротуары. В середине дороги установят разделительные бетонные блоки, тогда участок будет открыт для транспорта. Также появится автоматическая система управления дорожным движением.
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