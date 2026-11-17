Конгресс-холл, аквапарк с бассейнами, водными аттракционами и зонами отдыха, а также детский тематический парк с торгово-развлекательной инфраструктурой разместятся на площади в 89 тыс. м2. Ранее проект получил положительное заключение экспертизы и все разрешения. Строительство конгресс-холла с аквапарком по плану завершат до конца 2028 года.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, посетившего на днях стройплощадку, это завершающий этап инвестиционного проекта компании «Проспект». ТРЦ iMall «Эспланада» — первая очередь, его ввели в эксплуатацию в 2022 году. Через три года открылся пятизвездочный отель Radisson. Общий объем инвестиций в развитие комплекса, включая эти этапы, оценивается в 19 млрд рублей.

Напомним, второй аквапарк в Перми появится в микрорайоне Камская долина — его строят в рамках реновации. Сдача также запланирована на 2028 год.

Информационный обзор редакции.