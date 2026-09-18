Смонтировали часть декоративного фасада и эскалаторы: показываем, что происходит на стройплощадке «Пермь-Арены» на ДКЖ

В Корпорации развития Пермского края рассказали, что на днях на «Пермь-Арене», со стороны Локомотивной улицы, смонтировали первый участок декоративного фасада: ромбовидные элементы напоминают раскрытые «чешуйки» шишки. Позже появится еще и архитектурная подсветка.

В секторе технологического проема завершают устройство монолитного каркаса. В ближайшее время строители закроют тепловой контур и запустят отопление: это позволит зимой заниматься отделкой «Пермь-Арены».