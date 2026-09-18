Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Смонтировали часть декоративного фасада и эскалаторы: показываем, что происходит на стройплощадке «Пермь-Арены» на ДКЖ

В микрорайоне ДКЖ продолжается строительство многофункционального комплекса «Пермь-Арена». Работы идут параллельно на всех пяти этажах круглосуточно. Сдать крупнейший спортивный объект в Пермском крае планировали в 2027 году.

Корпорация развития Пермского края/Telegram
Корпорация развития Пермского края/Telegram

В Корпорации развития Пермского края рассказали, что на днях на «Пермь-Арене», со стороны Локомотивной улицы, смонтировали первый участок декоративного фасада: ромбовидные элементы напоминают раскрытые «чешуйки» шишки. Позже появится еще и архитектурная подсветка.

В секторе технологического проема завершают устройство монолитного каркаса. В ближайшее время строители закроют тепловой контур и запустят отопление: это позволит зимой заниматься отделкой «Пермь-Арены».

Продолжается возведение внутренних стен и перегородок, заливка полов и устройства всех инженерных коммуникаций. На арене готовят основания для коммуникаций ледового поля, а на трибунах — для ограждения.

Параллельно рабочие занимаются остеклением VIP-лож. На малой тренировочной арене устраивают стилобат, а на входной группе собирают и монтируют оконные конструкции. В новом многофункциональном комплексе смонтировали четыре группы эскалаторов и сейчас устанавливают 14 пассажирских лифтов.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: