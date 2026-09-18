Смонтировали часть декоративного фасада и эскалаторы: показываем, что происходит на стройплощадке «Пермь-Арены» на ДКЖ

В микрорайоне ДКЖ продолжается строительство многофункционального комплекса «Пермь-Арена». Работы идут параллельно на всех пяти этажах круглосуточно. Сдать крупнейший спортивный объект в Пермском крае планировали в 2027 году.
В Корпорации развития Пермского края рассказали, что на днях на «Пермь-Арене», со стороны Локомотивной улицы, смонтировали первый участок декоративного фасада: ромбовидные элементы напоминают раскрытые «чешуйки» шишки. Позже появится еще и архитектурная подсветка.
В секторе технологического проема завершают устройство монолитного каркаса. В ближайшее время строители закроют тепловой контур и запустят отопление: это позволит зимой заниматься отделкой «Пермь-Арены».
Продолжается возведение внутренних стен и перегородок, заливка полов и устройства всех инженерных коммуникаций. На арене готовят основания для коммуникаций ледового поля, а на трибунах — для ограждения.
Параллельно рабочие занимаются остеклением VIP-лож. На малой тренировочной арене устраивают стилобат, а на входной группе собирают и монтируют оконные конструкции. В новом многофункциональном комплексе смонтировали четыре группы эскалаторов и сейчас устанавливают 14 пассажирских лифтов.
Информационный обзор редакции.
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