Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Отсылки к движению коньков по льду: появился дизайн-проект будущей «Пермь-Арены»

Появился дизайн-проект внутреннего устройства «Пермь-Арены». Крупнейший спортивный объект строят сейчас в микрорайоне ДКЖ: планируется, что он будет готов в 2027 году.

Корпорация развития Пермского края
Корпорация развития Пермского края
Корпорация развития Пермского края
Корпорация развития Пермского края
Корпорация развития Пермского края

В основе концепции будущей «Пермь-Арены»: сочетание серых и насыщенных красных оттенков, вертикальных линий, металлических деталей и геометрических элементов. «Основная идея — показать "Пермь-Арену" как пространство, связанное со спортом, характером и достижениями. Отдельные детали отсылают к движению коньков по льду», — рассказали в Корпорации развития Пермского края.

В пресс-службе губернатора и правительства уточнили, что в дизайн-проект еще могут внести изменения с учетом технологических особенностей строительства.

На площадке «Пермь-Арены» каждый день работают больше 500 человек. Конструкции трибун уже смонтировали, сейчас строители занимаются лестничными маршами, лифтами и эскалаторами, монтируют фасады, возводят внутренние перегородки и готовят черновую отделку в помещениях. Монолитные работы продолжаются.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: