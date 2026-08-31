Отсылки к движению коньков по льду: появился дизайн-проект будущей «Пермь-Арены»

В основе концепции будущей «Пермь-Арены»: сочетание серых и насыщенных красных оттенков, вертикальных линий, металлических деталей и геометрических элементов. «Основная идея — показать "Пермь-Арену" как пространство, связанное со спортом, характером и достижениями. Отдельные детали отсылают к движению коньков по льду», — рассказали в Корпорации развития Пермского края.

В пресс-службе губернатора и правительства уточнили, что в дизайн-проект еще могут внести изменения с учетом технологических особенностей строительства.

На площадке «Пермь-Арены» каждый день работают больше 500 человек. Конструкции трибун уже смонтировали, сейчас строители занимаются лестничными маршами, лифтами и эскалаторами, монтируют фасады, возводят внутренние перегородки и готовят черновую отделку в помещениях. Монолитные работы продолжаются.

Информационный обзор редакции.