На стройплощадке «Пермь-Арены» на ДКЖ возводят внутренние стены и лестничные пролеты

По данным пресс-службы губернатора и правительства, рабочие закрывают технологический проем. Осталось смонтировать четыре большепролетных фермы, после это кровля основной арены будет завершена. Строительство арены выходит на новый этап: впереди отделочные работы и монтаж пожарной сигнализации, водопровода, электрики.

Конструкции трибун уже смонтированы. Сейчас рабочие строят внутренние стены и перегородки, монтируют лестничные пролеты. До наступления холодов тепловой контур «Пермь-Арены» должен быть закрыт.

Строительство всего спортивного комплекса высотой 45 метров должны завершить во второй половине 2027 года. На площади в 90 тыс. м2 разместятся две ледовые площадки: основная на 10 тыс. зрителей и малая тренировочная на 500. На «Пермь-Арене» планируют проводить тренировки и соревнования по хоккею, баскетболу, фигурному катанию, а также концерты и деловые мероприятия.

Информационный обзор редакции.